Balade familiale à la découverte de la faune et de la flore de la Prévalaye ! La Basse Cour Rennes Mercredi 12 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse animation@labassecour.org

Depuis Cleunay, venez en famille découvrir l’espace naturel de la Prévalaye, à travers ses arbres et ses petites bêtes !

Depuis Cleunay, venez en famille découvrir l’espace naturel de la Prévalaye, à travers ses arbres et ses petites bêtes ! Accompagnée par l’association Bretagne Vivante, vous pourrez en apprendre davantage sur les arbres, les fleurs, les petites bêtes qui volent, qui peuplent nos mares et nos prairies. Prenez de bonnes chaussures, on se charge du filet à papillon !

Nous partirons de la Basse Cour, pour aller explorer les alentours à pied. Possibilité de se garer à la Basse Cour ou de venir en bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-12T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T17:30:00.000+02:00

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La Basse Cour La Basse Cour – Chemin Robert de Boron Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



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