Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe La Basse Cour Rennes
Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe La Basse Cour Rennes jeudi 13 août 2026.
Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe La Basse Cour Rennes Jeudi 13 août, 13h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe !
Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe. S’en suivra une petite dégustation des crêpes ainsi préparées. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Infos pratiques :
Lieu : La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 13h30-16h
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T16:00:00.000+02:00
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La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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