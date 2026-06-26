Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe La Basse Cour Rennes jeudi 13 août 2026.

Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe La Basse Cour Rennes Jeudi 13 août, 13h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe !

Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe. S’en suivra une petite dégustation des crêpes ainsi préparées. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Infos pratiques :

Lieu : La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, RENNES

Horaires : 13h30-16h

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-13T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T16:00:00.000+02:00

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La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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