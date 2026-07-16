Atelier création de bombes à graines – Avec Maison Marbeuf, Square de la Touche, Rennes

Informations pratiques

Atelier création de bombes à graines – Avec Maison Marbeuf Jeudi 13 août, 17h00 Square de la Touche Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T17:00:00+02:00 – 2026-08-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T17:00:00+02:00 – 2026-08-13T19:00:00+02:00

Maison Marbeuf vous propose un atelier de fabrication de bombes à graines. En famille ou entre amis, réalisez votre bombe à graines à base de terre, d’argile et de graines. Il ne vous reste plus qu’à repartir avec pour la semer dans un espace adapté. Cet atelier permet une sensibilisation ludique à la biodiversité, au cycle du vivant et au plaisir de faire pousser le végétal en ville.

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Maison Marbeuf est un lieu associatif niché dans une ancienne maison familiale à Rennes. Jardiner, fabriquer, cuisiner, apprenez et partager : Maison Marbeuf propose des activités et des rencontres qui soutiennent un mouvement de consommation plus durable. Imaginée comme un laboratoire vivant, cette maison se construit autour du vivre et du faire autrement : consommer moins mais mieux, créer ensemble, ralentir, transmettre…

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Square de la Touche 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

Avec Maison Marbeuf