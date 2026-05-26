L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Vendredi 14 août, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T12:00:00.000+02:00

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Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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