PARENT-ENFANT : Crée ta trousse, pour la rentrée, Maison des arts du fil, Rennes

Informations pratiques

PARENT-ENFANT : Crée ta trousse, pour la rentrée Samedi 8 août, 09h30 Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine

45 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:15:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:15:00+02:00

Un moment ludique et créatif en famille pour bien commencer la rentrée

Alors, n’hésitez-pas à nous rejoindre !!

Pour qui ? Niveau 2 requis pour le parent

INTERMEDIAIRE – Niveau 2 | “Faux” débutant. Vous avez déjà réalisé quelques projets ou accessoires (pochettes, tote bags, lingettes…), Coudre droit n’est pas vraiment un problème, et avez de bonnes notions d’enfilage & d’utilisation basique de la machine. Vous cherchez à découvrir de nouvelles techniques pour progresser, le niveau 2 est pour vous !

Quels matériels fournis ? Des machines à coudre seront mises à disposition mais vous pouvez prendre la votre. Nous mettons à votre disposition une grande diversité de coupon de tissus et le matériel de couture.

Qui anime ? Enora

Les conditions ? L’atelier dure 3h, comprenant le temps d’installation et de rangement. L’atelier accueille 5 binômes Parent-Enfant maximum.

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20% sur cet atelier, grâce au code reçu lors de leur adhésion.

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Préparez la rentrée en partageant un moment complice avec votre enfant lors de cet atelier convivial et venez créer ensemble une trousse rouleau unique et pratique, parfaite pour ranger vos stylos.