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Nuit des étoiles, Maison du parc, 2 avenue André Marleau, Rennes

vendredi 7 août 2026 · Maison du parc, 2 avenue André Marleau · Rennes

Nuit des étoiles, Maison du parc, 2 avenue André Marleau, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Maison du parc, 2 avenue André Marleau
Adresse
2 avenue André Malraux 35000 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Nuit des étoiles Vendredi 7 août, 20h00 Maison du parc, 2 avenue André Marleau Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

Lieu :
la maison du Parc à Beauregard.
Plan pour se rendreà la maison du parc à Rennes
https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A

Au programme de 20h00 à 01h00 :
Le programme sera publié pendant l’été sur le site web de l’association :
https://astrorennes.fr/
A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !
Gratuit, pas de réservation

Maison du parc, 2 avenue André Marleau 2 avenue André Malraux 35000 rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A »}, {« link »: « https://astrorennes.fr/ »}]
Nuit des étoiles 2026

Société Française d’astronomie

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