Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Prairies Saint-Martin, Rennes
samedi 8 août 2026 · Prairies Saint-Martin · Rennes
Informations pratiques
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Samedi 8 août, 10h00 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00
Lieu : Rennes (35)
Point de rendez-vous : Square René Vautier
Horaire : 10h00 à 12h00
Réservation : Oui
Nombre de places : 15
Age minimal : 8 ans
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr
Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
– Tenue adaptée à la météo
Accessible PMR
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie
Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.
Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]
Partez à la découverte des Prairies Saint-Martin lors d’une balade nature conviviale mêlant observation, anecdotes et exploration du paysage.
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