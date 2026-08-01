Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire, Prairies Saint-Martin, Rennes

Informations pratiques

Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Samedi 8 août, 10h00 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00

Lieu : Rennes (35)

Point de rendez-vous : Square René Vautier

Horaire : 10h00 à 12h00

Réservation : Oui

Nombre de places : 15

Age minimal : 8 ans

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.

N’hésitez pas à apporter :

– Paire de jumelles si vous avez

– Bonnes chaussures de marche

– Tenue adaptée à la météo

Accessible PMR

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

– Date de la sortie

– Intitulé de la sortie

– Nombre de personnes (et âge si enfant)

– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 35704 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]

Partez à la découverte des Prairies Saint-Martin lors d’une balade nature conviviale mêlant observation, anecdotes et exploration du paysage.