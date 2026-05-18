Un après-midi à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Découvertes d’œuvres avec les bibliothécaires

La bibliothèque Villejean s’invite à la Ferme de Quincé pour un après-midi bucolique autour de ses collections de livres, revues, musiques et autres surprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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