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Un après-midi à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes

Un après-midi à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes

Un après-midi à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : La Ferme de Quincé

Adresse : Le Haut Quincé, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Un après-midi à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Découvertes d’œuvres avec les bibliothécaires

La bibliothèque Villejean s’invite à la Ferme de Quincé pour un après-midi bucolique autour de ses collections de livres, revues, musiques et autres surprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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