Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Prairies Saint-Martin Rennes
samedi 8 août 2026 · Prairies Saint-Martin · Rennes
Informations pratiques
Prairies Saint-Martin : quand la nature raconte l’histoire Prairies Saint-Martin Rennes Samedi 8 août, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr
Partez à la découverte des Prairies Saint-Martin lors d’une balade nature conviviale mêlant observation, anecdotes et exploration du paysage.
**Lieu** : Rennes (35)
**Point de rendez-vous** : Square René Vautier
**Horaire** : 10h00 à 12h00
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Age minimal** : 8 ans
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Entre biodiversité, mémoire des lieux et évolution des milieux naturels, cette animation invite petits et grands à écouter ce que la nature nous raconte au fil du parcours.
N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
– Tenue adaptée à la météo
Accessible PMR
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : [**reservation.bretagne@lpo.fr**](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie
Sortie financée par les Fonds Européens FEDER accordés par Rennes Métropole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T12:00:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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