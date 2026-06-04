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Nuit des étoiles Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes

Nuit des étoiles Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes

Nuit des étoiles Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes vendredi 7 août 2026.

Lieu : Maison du parc, 2 avenue André Marleau

Adresse : 2 avenue André Malraux 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Nuit des étoiles Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes Vendredi 7 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Nuit des étoiles 2026

**Lieu :**
la maison du Parc à Beauregard.
Plan pour se rendreà la maison du parc à Rennes
[https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A](https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A)

**Au programme de 20h00 à 01h00 :**
Le programme sera publié pendant l’été sur le site web de l’association :
[https://astrorennes.fr/](https://astrorennes.fr/)
A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !
Gratuit, pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-07T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T23:59:00.000+02:00

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Maison du parc, 2 avenue André Marleau 2 avenue André Malraux 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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