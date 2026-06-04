Nuit des étoiles Maison du parc, 2 avenue André Marleau Rennes Vendredi 7 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Nuit des étoiles 2026

**Lieu :**

la maison du Parc à Beauregard.

Plan pour se rendreà la maison du parc à Rennes

[https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A](https://maps.app.goo.gl/Xd2MuhfLVQpqcJi7A)

**Au programme de 20h00 à 01h00 :**

Le programme sera publié pendant l’été sur le site web de l’association :

[https://astrorennes.fr/](https://astrorennes.fr/)

A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !

Gratuit, pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-07T23:59:00.000+02:00

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Maison du parc, 2 avenue André Marleau 2 avenue André Malraux 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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