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L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes

L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes

L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes vendredi 14 août 2026.

Lieu : Archives de Rennes

Adresse : 18, avenue Jules-Ferry Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : Gratuit. Sur inscription

L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes Vendredi 14 août, 10h30 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T10:30:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T10:30:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://urls.fr/Wz2X_5
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Candice Hazouard, 2019

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