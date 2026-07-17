Concerts allongés – Avec Héléna Riols, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Concerts allongés – Avec Héléna Riols Jeudi 13 août, 17h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T17:00:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T17:00:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Laissez le temps ralentir et profitez des concerts allongés d’Héléna Riols.

Dans des transats avec un livre, un carnet à dessiner ou à écrire, ou simplement les yeux fermés, laissez-vous bercer par des mélodies délicates, entre musique classique et échos de mondes imaginaires venus de films et du jeu vidéo. On écoute, on rêve, on flotte… jusqu’à parfois s’endormir doucement au fil des notes.

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Musicienne pianiste de formation, poétesse slameuse et parfois comédienne, Héléna Riols est une artiste rennaise aux multiples facettes. En créant les concerts allongés. Elle ré-intérroge la configuration des concerts classiques. Entre slam de poésie, spectacles, improvisation piano et concerts allongés, Héléna a plus d’une passion et s’attache à vous les transmettre.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie place de la mairie rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

Avec Héléna Riols