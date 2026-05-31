Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes
Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 14 août 2026.
Grand jeux collectif Vendredi 14 août, 14h30 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00
Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Sauras-tu collaborer avec tes allié·es pour contrer les manigances de tes rivaux et rivales ? Ouvert à tous·tes à partir de 10 ans
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