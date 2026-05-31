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Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 14 août 2026.

Lieu : Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin

Adresse : 12 allée André Ménard 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : gratuit

Grand jeux collectif Vendredi 14 août, 14h30 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
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