Grand jeux collectif, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand jeux collectif Vendredi 14 août, 14h30 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T17:30:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Sauras-tu collaborer avec tes allié·es pour contrer les manigances de tes rivaux et rivales ? Ouvert à tous·tes à partir de 10 ans