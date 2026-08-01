Atelier cyanotype – Avec Les Archives de Rennes, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Atelier cyanotype – Avec Les Archives de Rennes Vendredi 14 août, 17h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:30:00+02:00

Les Archives de Rennes vous proposent de révéler votre potentiel artistique en réinterprétant les documents d’archives grâce au cyanotype. Le cyanotype est une technique de développement photographique inventée et utilisée au 19e siècle, surtout dans le domaine professionnel pour reproduire des documents, notamment les plans. Aujourd’hui très en vogue, le cyanotype offre de multiples possibilités de compositions. Imaginez, assemblez, et plongez dans le bleu intense de cette technique pour développer votre créativité et votre création !

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Les Archives de Rennes collectent, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents administratifs et historiques de la capitale bretonne. Leur mission est de sensibiliser tous les publics au patrimoine et à sa conservation, y compris le jeune public en proposant des initiations à l’étude d’archives sous forme d’ateliers éducatifs, de jeux, de conférences ou encore d’expositions.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie place de la mairie rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

Avec Les Archives de Rennes