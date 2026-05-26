Roazhon Fest # 2 Prairies St-Martin, quai St-Martin Rennes Samedi 15 août, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur site – Inscriptions aux concours de pétanque et de palets payantes

Roazhon Fest – Seconde édition

Viens chiller et profiter des animations aux Prairies Saint-Martin !

9h : Ouverture du village

* Marché de créateurs

* Animations, spectacles

* Jeux pour les plus jeunes et les plus grands

10h : Concours

* Concours de palets breton

* Concours de pétanque

* Boîte à trous

18h-23h : Concerts

* Des groupes locaux viendront animer la scène et vous faire danser sur les prairies créant une ambiance festive et chaleureuse jusqu’à la fin de la soirée.

Toute la journée :

* Foodtrucks

* Buvettes

* Offre de restauration variée et conviviale.

Inscriptions :

Concours de pétanque : [https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules](https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules)

Concours de palets : [https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets](https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-15T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-15T23:00:00.000+02:00

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Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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