CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans) Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans)

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Déjà initié à la voile ? Perfectionne-toi en catamaran avec le CNTH ! Pendant 5 jours, progresse en baie de Seine avec des moniteurs diplômés manœuvres, réglages et trajectoires. Dès 9 ans, matériel fourni. Stage dès 191 € les 5 demi-journées.

Déjà initié à la voile ? Le Club Nautique de Trouville-Hennequeville (CNTH) propose des stages de perfectionnement catamaran adaptés à votre niveau. Du lundi au vendredi, en demi-journée ou en journée complète, progressez sur le plan d’eau de la baie de Seine aux côtés de moniteurs diplômés.

Pour les jeunes navigateurs dès 9 ans, le stage permet d’améliorer ses manœuvres, ses réglages et ses trajectoires tout en gagnant en autonomie et en sensations.

Pour les adolescents et adultes dès 16 ans déjà à l’aise sur un catamaran, un perfectionnement plus intensif est proposé avec travail des allures, conduite en équipage et navigation en conditions réelles.

Matériel fourni et encadrement adapté à chaque groupe.

Infos pratiques

* Lieu Digue des Roches Noires, 14360 Trouville-sur-Mer

* Dates du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires

* Horaires le matin ou l’après-midi (journée complète possible)

* Dès 9 ans

* À partir de 191 € pour 5 demi-journées (9-15 ans)

* À partir de 235 € pour 5 demi-journées (dès 16 ans)

* Matériel fourni (combinaison possible à la location ; gilets et ceinture de trapèze inclus pour les stages adultes)

* Paiement CB, espèces, chèques, chèques vacances (papier)

* Inscription et réservation auprès du CNTH Club Nautique de Trouville-Hennequeville .

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org

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English : CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans)

Already familiar with sailing? Hone your catamaran skills with the CNTH! Over five days, improve your skills in the Baie de Seine with qualified instructors: manoeuvres, trim and course control. Ages 9 and over, equipment provided. Course from €191 for 5 half-days.

L’événement CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Trouville