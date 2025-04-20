CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans) Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer
CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans) Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans)
Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Déjà initié à la voile ? Perfectionne-toi en catamaran avec le CNTH ! Pendant 5 jours, progresse en baie de Seine avec des moniteurs diplômés manœuvres, réglages et trajectoires. Dès 9 ans, matériel fourni. Stage dès 191 € les 5 demi-journées.
Déjà initié à la voile ? Le Club Nautique de Trouville-Hennequeville (CNTH) propose des stages de perfectionnement catamaran adaptés à votre niveau. Du lundi au vendredi, en demi-journée ou en journée complète, progressez sur le plan d’eau de la baie de Seine aux côtés de moniteurs diplômés.
Pour les jeunes navigateurs dès 9 ans, le stage permet d’améliorer ses manœuvres, ses réglages et ses trajectoires tout en gagnant en autonomie et en sensations.
Pour les adolescents et adultes dès 16 ans déjà à l’aise sur un catamaran, un perfectionnement plus intensif est proposé avec travail des allures, conduite en équipage et navigation en conditions réelles.
Matériel fourni et encadrement adapté à chaque groupe.
Infos pratiques
* Lieu Digue des Roches Noires, 14360 Trouville-sur-Mer
* Dates du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires
* Horaires le matin ou l’après-midi (journée complète possible)
* Dès 9 ans
* À partir de 191 € pour 5 demi-journées (9-15 ans)
* À partir de 235 € pour 5 demi-journées (dès 16 ans)
* Matériel fourni (combinaison possible à la location ; gilets et ceinture de trapèze inclus pour les stages adultes)
* Paiement CB, espèces, chèques, chèques vacances (papier)
* Inscription et réservation auprès du CNTH Club Nautique de Trouville-Hennequeville .
Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org
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English : CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans)
Already familiar with sailing? Hone your catamaran skills with the CNTH! Over five days, improve your skills in the Baie de Seine with qualified instructors: manoeuvres, trim and course control. Ages 9 and over, equipment provided. Course from €191 for 5 half-days.
L’événement CNTH Perfectionnement catamaran (dès 9 et 16 ans) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Trouville
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