CNTH Stage planche à voile dès 12 ans Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

CNTH Stage planche à voile dès 12 ans

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Vent dans les voiles et sensations garanties ! Le CNTH propose des stages de planche à voile dès 12 ans, du lundi au vendredi en demi-journée ou journée complète. Découvre équilibre, direction et glisse à Trouville-sur-Mer avec des moniteurs diplômés. Matériel fourni. Dès 215 € les 5 demi-journées.

Vent dans les voiles, sensations garanties ! Pendant les vacances, le CNTH propose des stages de planche à voile accessibles dès 12 ans, organisés du lundi au vendredi en demi-journée ou en journée complète. Progressifs et adaptés à chaque niveau, ces stages permettent de découvrir l’équilibre, la direction et les premiers frissons de la glisse sur le plan d’eau de Trouville-sur-Mer. Encadrement par des moniteurs diplômés, planches et combinaisons fournies.

Infos pratiques

– Lieu Digue des Roches Noires, 14360 Trouville-sur-Mer

– Dates du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires

– Horaires le matin ou l’après-midi (journée complète possible)

– Dès 12 ans

– À partir de 215 € pour 5 demi-journées

– Matériel fourni (planches, voiles, combinaison, harnais)

– Paiement CB, espèces, chèques, chèques vacances (papier)

– Inscription et réservation auprès du CNTH Club Nautique de Trouville-Hennequeville .

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org

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English : CNTH Stage planche à voile dès 12 ans

Wind in your sails and thrills guaranteed! The CNTH offers windsurfing courses for ages 12 and over, Monday to Friday, with half-day or full-day sessions. Discover balance, steering and gliding in Trouville-sur-Mer with qualified instructors. Equipment provided. From €215 for 5 half-days.

L’événement CNTH Stage planche à voile dès 12 ans Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Trouville