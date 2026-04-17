COBALT MARKET HALLE DE COBALT Toulouse

Toulouse

COBALT MARKET

HALLE DE COBALT 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Le Cobalt Market revient pour sa 6e édition aux Halles Cobalt, un nouveau lieu dynamique dédié notamment aux arts et à la culture.

Des créateurs venus de Toulouse, de la Région et de France vous font découvrir leur marque et leur univers à travers la présentation de leurs produits fétiches. De quoi dénicher quelques pépites originales pour cet été !

Comme pour chacune de ses éditions, le Cobalt Market propose une sélection pointue de produits autour de la mode, de la beauté, de la déco, du bijou de l’enfant… Le Cobalt Market a à cœur de faire (re)découvrir, talents confirmés et jeunes créateurs prometteurs et de vous partager leur histoire et leur savoir-faire.

Retrouvez la liste des créateurs sur le site internet du Cobalt Market. .

HALLE DE COBALT 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@cobaltmarket.fr

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English :

The Cobalt Market returns for its 6th edition at Halles Cobalt, a dynamic new venue dedicated to arts and culture.

L’événement COBALT MARKET Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE