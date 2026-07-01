Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été, Jardin des douves du Château, Nantes

Informations pratiques

Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été Mardi 28 juillet, 20h00 Jardin des douves du Château Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:15:00+02:00

Concert – Chants polyphoniques à danser

Dans ce face-à-face percutant, les deux voix singulières de Caroline Dufau et Lila Fraysse se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 12 ans de complicité artistique, en puisant dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des archives et les replacent dans le fil de l’oralité. Les personnages féminins des chansons se réapproprient leur puissance désirante et l’affirment.

Lila Fraysse et Caroline Dufau : voix et musique

Durée : 1h15

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes : Les gilets vibrants permettent de ressentir la musique par des vibrations. Ce dispositif est proposé pour ce concert et prêté gratuitement en échange d’une pièce d’identité : uniquement sur inscription à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03, dans la limite de disponibilité.

Jardin des douves du Château Rue des Etats, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}, {« link »: « mailto:mediation@ace-nantes.fr »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026 été2026

Cocanha © Amic Bedel