Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

Informations pratiques

Lectures et jeux pour petits et grands Mardi 28 juillet, 16h30 Square Gustave Roch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu

Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.

Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch 22 boulevard Gustave Roch Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu. Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau. été2026