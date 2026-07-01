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Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Square Gustave Roch · Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Square Gustave Roch
Adresse
22 boulevard Gustave Roch
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Lectures et jeux pour petits et grands Mardi 28 juillet, 16h30 Square Gustave Roch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu
Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch 22 boulevard Gustave Roch Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu. Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau. été2026

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