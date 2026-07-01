Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes
mardi 28 juillet 2026 · Square Gustave Roch · Nantes
Informations pratiques
Lectures et jeux pour petits et grands Mardi 28 juillet, 16h30 Square Gustave Roch Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T18:30:00+02:00
En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu
Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Square Gustave Roch 22 boulevard Gustave Roch Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord Beaulieu. Lectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau. été2026
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