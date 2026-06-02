Cocanha Place de la Mairie Rennes Samedi 1 août, 20h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Pop Occitane]

La pulsation captivante des tambourins à cordes, des pieds et des mains vous entraîne dans une polyphonie hypnotique de deux voix. Cocanha cultive le minimalisme et s’inscrit dans l’esthétique des musiques amplifiées, engageant les corps dans la danse. Les deux musiciennes remettent en mouvement des archives occitanes et les replacent dans notre ère contemporaine. En interprétant le répertoire traditionnel occitan, en adaptant ou composant de nouveaux textes et mélodies, le duo promet une performance électrique et envoûtante avec son nouvel album « Flame Folclòre » (« Folklore Flamboyant »).

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T20:15:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T21:15:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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