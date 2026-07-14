Informations pratiques

Couds ton Tote Bag pour la plage Maison des arts du fil Rennes Samedi 1 août, 10h00 Ille-et-Vilaine

30 euros

Crée un tote bag pour la plage en t’initiant à la machine à coudre

Atelier d’initiation

Lors de cet atelier de couture, vous allez apprendre les bases en créant un accessoire simple, tendance et indispensable, le Tote Bag. Pendant 2h, vous réaliserez votre propre sac en tissus.

Lors de cet atelier, vous allez apprendre le BA-BA de votre machine à coudre. Nous vous proposons de découvrir, ensemble, les subtilités pour réparer vos vêtements.

Pour cette atelier, vous devez apporter un ou plusieurs vêtements à réparer.

Pour qui ? Débutant – Niveau 1

DEBUTER – Niveau 1 | Grand débutant. Vous n’avez jamais touché à une machine à coudre ou envie de reprendre “à la base”? Nos cours de niveau 1 sont parfaits pour vous ! Nous vous guiderons pas à pas dans la bonne humeur et la bienveillance.

Quels matériels fournis ? le tissus, une machine à coudre, 2 bobines de fil de couleur différentes et des aiguilles.

Qui anime ? Enora

Les conditions ? L’atelier dure 2h, comprenant le temps d’installation et de rangement.

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20% sur cet atelier, grâce au code reçu lors de leur adhésion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T12:00:00.000+02:00

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Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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