Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour ! Station de métro Cleunay Rennes Samedi 1 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail vieasso@labassecour.org

Si vous aimez écrire, gribouiller, slamer ou raturer. Si vous habitez Cleunay, que vous aimez y passer ou que le quartier vous inspire… Participez à un atelier d’écriture avec Hugo TD artiste-auteur

Si vous aimez écrire, gribouiller, slamer ou raturer… Si vous habitez dans le quartier de Cleunay, que vous aimez y passer ou qu’il vous inspire… Venez participer à un atelier d’écriture avec Hugo TD, comédien, dramaturge et artiste-auteur, pour écrire le quartier. L’atelier durera deux heures et grâce à plusieurs exercices ludiques et à la portée de tous.tes, chacun.e sera accompagner dans l’écriture. Que vous soyez à l’aise ou non, que vous soyez amateur.ice ou novice, si vous avez envie d’écrire un peu, beaucoup, passionnément, cet atelier est fait pour vous. Le soir, une scène ouverte sera possible à la Basse Cour, pour celles et ceux qui voudront partager leur texte !

Rendez-vous à la station de métro Cleunay puis balade jusqu’à la Basse Cour.

A partir de 14 ans

Horaires : 16h-18h pour l’atelier d’écriture puis 19h-20h30 scène ouverte à la Basse Cour. **A noter qu’il est possible de ne participer qu’à l’atelier d’écriture**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T20:30:00.000+02:00

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Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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