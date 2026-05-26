Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour ! Station de métro Cleunay Rennes
Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour ! Station de métro Cleunay Rennes samedi 1 août 2026.
Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour ! Station de métro Cleunay Rennes Samedi 1 août, 16h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription à l’adresse mail vieasso@labassecour.org
Si vous aimez écrire, gribouiller, slamer ou raturer. Si vous habitez Cleunay, que vous aimez y passer ou que le quartier vous inspire… Participez à un atelier d’écriture avec Hugo TD artiste-auteur
Si vous aimez écrire, gribouiller, slamer ou raturer… Si vous habitez dans le quartier de Cleunay, que vous aimez y passer ou qu’il vous inspire… Venez participer à un atelier d’écriture avec Hugo TD, comédien, dramaturge et artiste-auteur, pour écrire le quartier. L’atelier durera deux heures et grâce à plusieurs exercices ludiques et à la portée de tous.tes, chacun.e sera accompagner dans l’écriture. Que vous soyez à l’aise ou non, que vous soyez amateur.ice ou novice, si vous avez envie d’écrire un peu, beaucoup, passionnément, cet atelier est fait pour vous. Le soir, une scène ouverte sera possible à la Basse Cour, pour celles et ceux qui voudront partager leur texte !
Rendez-vous à la station de métro Cleunay puis balade jusqu’à la Basse Cour.
A partir de 14 ans
Horaires : 16h-18h pour l’atelier d’écriture puis 19h-20h30 scène ouverte à la Basse Cour. **A noter qu’il est possible de ne participer qu’à l’atelier d’écriture**.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-01T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T20:30:00.000+02:00
1
Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026