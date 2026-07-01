Cocanha, Théâtre de l’Orangerie, Genève
samedi 25 juillet 2026 · Théâtre de l'Orangerie · Genève
Informations pratiques
Cocanha Samedi 25 juillet, 21h00 Théâtre de l’Orangerie
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Deux voix. Deux tambourins à cordes. Et beaucoup d’air pour que ça résonne.
Le duo Cocanha puise dans les musiques traditionnelles occitanes pour les remettre en mouvement. Les chansons circulent entre polyphonies, percussions et rythmes frappés au sol.
Les voix de Lila Fraysse et Caroline Dufau s’entrelacent avec une précision presque hypnotique. Les tambourins marquent la pulsation, les pieds accompagnent, et peu à peu la musique invite les corps à suivre.
Les archives deviennent matière vivante, certaines paroles se transforment, d’autres apparaissent.
Et soudain, une vieille chanson occitane se met à tourner dans le parc comme si elle avait toujours été là.
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Lila Fraysse : voix, tambourin à cordes et percussion
Caroline Dufau: voix, tambourin à cordes et percussion
Sanz Grosclaude : sonorisation
Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/
Transe polyphonique occitane
Amic Bedel
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