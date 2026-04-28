Cochon à la broche Salle des fêtes Augne

Augne

Cochon à la broche

Salle des fêtes Le bourg Augne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Repas champêtre avec cochon à la broche. Apéritif punch et profiteroles en dessert. Sur réservation. .

Salle des fêtes Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05

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English : Cochon à la broche

L’événement Cochon à la broche Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière