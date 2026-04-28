Cochon à la broche Salle des fêtes Augne
Cochon à la broche Salle des fêtes Augne dimanche 23 août 2026.
Augne
Cochon à la broche
Salle des fêtes Le bourg Augne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Repas champêtre avec cochon à la broche. Apéritif punch et profiteroles en dessert. Sur réservation. .
Salle des fêtes Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05
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English : Cochon à la broche
L’événement Cochon à la broche Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière