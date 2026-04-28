Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cochon à la broche Salle des fêtes Augne

Cochon à la broche Salle des fêtes Augne

Cochon à la broche Salle des fêtes Augne dimanche 23 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 87120 Augne

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Augne

Cochon à la broche

Salle des fêtes Le bourg Augne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Repas champêtre avec cochon à la broche. Apéritif punch et profiteroles en dessert. Sur réservation.   .

Salle des fêtes Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cochon à la broche

L’événement Cochon à la broche Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière