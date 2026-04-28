Fête annuelle d’Augne Augne
Fête annuelle d’Augne Augne samedi 25 juillet 2026.
Augne
Fête annuelle d’Augne
Le bourg Augne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Fête annuelle d’Augne. Diverses animations gratuites dont une représentation cabaret de la troupe de Sauviat. Concours de pétanque le samedi, petite restauration et buvette sur place. Dimanche: repas champêtre payant sur réservation. Tarif repas 25€ .
Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05
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English : Fête annuelle d’Augne
L’événement Fête annuelle d’Augne Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière
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