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Fête annuelle d’Augne Augne

Fête annuelle d’Augne Augne

Fête annuelle d’Augne Augne samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 87120 Augne

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Augne

Fête annuelle d’Augne

Le bourg Augne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Fête annuelle d’Augne. Diverses animations gratuites dont une représentation cabaret de la troupe de Sauviat. Concours de pétanque le samedi, petite restauration et buvette sur place. Dimanche: repas champêtre payant sur réservation. Tarif repas 25€   .

Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05 

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English : Fête annuelle d’Augne

L’événement Fête annuelle d’Augne Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière

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