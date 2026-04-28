Augne

Fête annuelle d’Augne

Le bourg Augne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête annuelle d’Augne. Diverses animations gratuites dont une représentation cabaret de la troupe de Sauviat. Concours de pétanque le samedi, petite restauration et buvette sur place. Dimanche: repas champêtre payant sur réservation. Tarif repas 25€ .

Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 77 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête annuelle d’Augne

L’événement Fête annuelle d’Augne Augne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Portes de Vassivière