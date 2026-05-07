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Cochoui et jeux d’antan Augicourt

Cochoui et jeux d’antan Augicourt dimanche 14 juin 2026.

Ville : 70500 Augicourt

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Augicourt

Cochoui et jeux d’antan

Augicourt Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:15:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

L’association Animation Augicourtoise vous donne rendez-vous pour un repas cochon farci à la broche (menu adulte 25€, menu enfant jusqu’à 12 ans 7€). Un pause jeu sera également prévue pour découvrir ou redécouvrir des jeux d’antan. Inscription avant le 1er juin.   .

Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50 

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English : Cochoui et jeux d’antan

L’événement Cochoui et jeux d’antan Augicourt a été mis à jour le 2026-05-07 par JUSSEY TOURISME