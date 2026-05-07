Cochoui et jeux d’antan Augicourt
Cochoui et jeux d’antan Augicourt dimanche 14 juin 2026.
Augicourt
Cochoui et jeux d’antan
Augicourt Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:15:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association Animation Augicourtoise vous donne rendez-vous pour un repas cochon farci à la broche (menu adulte 25€, menu enfant jusqu’à 12 ans 7€). Un pause jeu sera également prévue pour découvrir ou redécouvrir des jeux d’antan. Inscription avant le 1er juin. .
Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50
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English : Cochoui et jeux d’antan
L’événement Cochoui et jeux d’antan Augicourt a été mis à jour le 2026-05-07 par JUSSEY TOURISME