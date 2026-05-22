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Repas cochon à la broche Salle des fêtes Augicourt

Repas cochon à la broche Salle des fêtes Augicourt dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 70500 Augicourt

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Augicourt

Repas cochon à la broche

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:15:00
fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Repas d’été le dimanche 14 juin à midi à la salle des fêtes à Augicourt.
Cochon à la broche farci et jeux d’antan.

Menu adulte 25€.
Menu enfant 12 ans 7€

Inscription obligatoire et règlement avant le 1 juin.   .

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98  associationaugicourt@gmail.com

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English : Repas cochon à la broche

L’événement Repas cochon à la broche Augicourt a été mis à jour le 2026-05-22 par JUSSEY TOURISME

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