Repas cochon à la broche Salle des fêtes Augicourt

Augicourt

Repas cochon à la broche

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:15:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Repas d’été le dimanche 14 juin à midi à la salle des fêtes à Augicourt.

Cochon à la broche farci et jeux d’antan.

Menu adulte 25€.

Menu enfant 12 ans 7€

Inscription obligatoire et règlement avant le 1 juin. .

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98 associationaugicourt@gmail.com

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English : Repas cochon à la broche

L’événement Repas cochon à la broche Augicourt a été mis à jour le 2026-05-22 par JUSSEY TOURISME