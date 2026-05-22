Repas cochon à la broche Salle des fêtes Augicourt
Repas cochon à la broche Salle des fêtes Augicourt dimanche 14 juin 2026.
Augicourt
Repas cochon à la broche
Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:15:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Repas d’été le dimanche 14 juin à midi à la salle des fêtes à Augicourt.
Cochon à la broche farci et jeux d’antan.
Menu adulte 25€.
Menu enfant 12 ans 7€
Inscription obligatoire et règlement avant le 1 juin. .
Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98 associationaugicourt@gmail.com
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English : Repas cochon à la broche
L’événement Repas cochon à la broche Augicourt a été mis à jour le 2026-05-22 par JUSSEY TOURISME
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