Cocodri Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Cocodri Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon mardi 4 mai 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
Cocodri
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:30:00
fin : 2027-05-04
Date(s) :
2027-05-04
Embarquez dans l’univers surprenant de Cocodri, un trio à la croisée des genres musicaux.
Le trio nantais débarque au Quartier Libre avec des titres de leur 1er album et des titres inédits. Avec banjo, dobro, contrebasse, guimbarde, beatbox et guitare, ils explorent la musique de la Loire au Mississipi. Une musique qui invite chaleureusement en voyage sur les routes de Louisiane.
Durée 1h
+ de 10 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
Step into the surprising world of Cocodri, a trio that blends musical genres.
L’événement Cocodri Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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