Visite découverte des chauves-souris Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Visite découverte des chauves-souris Exposition Château d’Ancenis

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

A l’occasion de la Nuit de la chauve-souris, venez découvrir et observer ces animaux entourés de mystères et d’idées reçues qui sauront vous émerveiller par la Ligue de protection des oiseaux.

Rendez-vous dans la cour du château. .

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58 chateau@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

For Bat Night, come and discover and observe these animals, surrounded by mysteries and preconceived ideas that will amaze you by the Ligue de protection des oiseaux (League for the Protection of Birds).

L’événement Visite découverte des chauves-souris Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis