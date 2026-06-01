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COCOLOCO invite MERYL en showcase à Nantes Warehouse Nantes

COCOLOCO invite MERYL en showcase à Nantes Warehouse Nantes

COCOLOCO invite MERYL en showcase à Nantes Warehouse Nantes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Warehouse

Adresse : 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : À partir de 14,99€

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 –
Gratuit : non À partir de 14,99€ Adulte 

Originaire de Martinique, Meryl s’est imposée comme l’une des artistes les plus marquantes de la scène francophone. Longtemps reconnue pour son travail auprès d’artistes comme Soprano, SCH ou Shay, elle connaît aujourd’hui un immense succès grâce à un univers unique mêlant rap, shatta, dancehall, zouk, RnB et influences caribéennes.Après les projets « Ozoror », « Caviar I » et « Vite Fait Vol.1 », elle franchit un nouveau cap avec son album « La Dame », porté par les succès de « Shatta Confessions », « Instructions » avec Theodora et « Coco Chanel » avec Eva. Un projet qui lui a notamment permis d’afficher deux Accor Arena complètes à Paris.Aux platines, les DJ résidents Matheo Desmarres et Wazy assureront l’ambiance toute la nuit !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/cocoloco-invite-meryl-en-showcase-a-nantes


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