Saint-Privé

Cocorico 2

Salle des fêtes Saint-Privé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .

Salle des fêtes Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

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English :

L’événement Cocorico 2 Saint-Privé a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !