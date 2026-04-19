Cocorico 2 Saint-Privé
Cocorico 2 Saint-Privé vendredi 24 avril 2026.
Saint-Privé
Cocorico 2
Salle des fêtes Saint-Privé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
Salle des fêtes Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
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English :
L’événement Cocorico 2 Saint-Privé a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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