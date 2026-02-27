COCOYA MARKET Aniane

COCOYA MARKET

1335 ancienne route de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

On vous attend nombreux pour faire de cette première édition un moment inoubliable !

Le soleil va bientôt revenir… et le Cocoya Beach aussi ! ☀️

Le Cocoya Beach réouvre ses portes le 1er Avril avec pleins de surprises … on commence par la première

Nous sommes ravis de vous annoncer la première édition du Cocoya Market, qui aura lieu le Dimanche 12 avril

Un marché haut en couleurs avec

• Street food

• Créateurs & artisans passionnés

• Voyage

• Music

• Mode, bijoux, déco & bien-être

• Bar, cocktails, glaces

Une journée pour flâner, et découvrir l’univers Cocoya Beach .

1335 ancienne route de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33

English :

We look forward to seeing you there to make this first edition an unforgettable experience!

