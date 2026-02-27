COCOYA MARKET Aniane
COCOYA MARKET Aniane dimanche 12 avril 2026.
COCOYA MARKET
1335 ancienne route de Gignac Aniane Hérault
On vous attend nombreux pour faire de cette première édition un moment inoubliable !
Le soleil va bientôt revenir… et le Cocoya Beach aussi ! ☀️
Le Cocoya Beach réouvre ses portes le 1er Avril avec pleins de surprises … on commence par la première
Nous sommes ravis de vous annoncer la première édition du Cocoya Market, qui aura lieu le Dimanche 12 avril
Un marché haut en couleurs avec
• Street food
• Créateurs & artisans passionnés
• Voyage
• Music
• Mode, bijoux, déco & bien-être
• Bar, cocktails, glaces
Une journée pour flâner, et découvrir l’univers Cocoya Beach .
English :
We look forward to seeing you there to make this first edition an unforgettable experience!
