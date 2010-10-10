Aniane

ESCAPE GAME CHASSE AUX OEUFS DE DRAGON

19 Rue des Arnauds Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Chers Amis Sorciers,

Le Dragon qui vit dans la Forêt interdite a encore pondu des oeufs!

Cette fois, il les a carrément cachés dans votre Ecole de Sorcellerie préférée, bien à l’abri de l’humidité que nous subissons ces derniers mois…

Si vous voulez participer aux recherches, inscrivez-vous auprès de moi par texto au 0619023708.

Au plaisir de vous voir (ou re-voir),

Votre dévouée Directrice

Chers Amis Sorciers,

Le Dragon qui vit dans la Forêt interdite a encore pondu des oeufs!

Cette fois, il les a carrément cachés dans votre Ecole de Sorcellerie préférée, bien à l’abri de l’humidité que nous subissons ces derniers mois…

Si vous voulez participer aux recherches, inscrivez-vous auprès de moi par texto au 0619023708.

Au plaisir de vous voir (ou re-voir),

Votre dévouée Directrice .

19 Rue des Arnauds Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 19 02 37 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear Wizard Friends,

The Dragon who lives in the Forbidden Forest has laid eggs again!

This time, he’s hidden them in your favorite School of Witchcraft and Wizardry, well protected from the humidity we’ve been enduring for the past few months…

If you’d like to take part in the search, sign up with me by texting 0619023708.

Looking forward to seeing you (or seeing you again),

Your dedicated Director

L’événement ESCAPE GAME CHASSE AUX OEUFS DE DRAGON Aniane a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT