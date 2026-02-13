Codage « The farmer was replaced », Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Codage « The farmer was replaced » Dimanche 31 mai, 16h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation en ligne ou sur place, gratuit

Codage « The Farmer was replaced » 11-15 ans

Apprends à coder avec un jeu de programmation ! Découvre le langage de programmation python via l’automatisation agricole.

Pour les 11-15 ans. Gratuit, sur réservation.

Dimanche 31 mai de 16h30 à 18h.

