Soirée Gaming, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Soirée Gaming Samedi 30 mai, 19h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur inscription sur place au Temps des Cerises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Prêts pour une nouvelle soirée gaming ? Venez partager un moment convivial autour d’un tournoi chaleureux et de plusieurs mini-jeux surprises. Que vous soyez compétiteur ou débutant, il y en aura pour tous les goûts. Préparez-vous à relever des défis et à vivre une soirée pleine de découvertes et de rebondissements ! Inscription obligatoire, modalités d’inscription à l’accueil du Temps des Cerises.

Samedi 30 mai de 19h à 22h

Sur réservation jusqu’au 27 mai auprès du Temps des Cerises au 01 41 23 84 00, pour les jeunes de 11 à 17 ans

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.isep.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0141238400 »}]

C’est le retour de LA soirée dédiée aux jeux vidéos ! Gaming jeu vidéos

Serymaru