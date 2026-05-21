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Cœur , gala de danse de Studio Créa Danse Palais des Congrès et des Spectacles Vals-près-le-Puy

Cœur , gala de danse de Studio Créa Danse Palais des Congrès et des Spectacles Vals-près-le-Puy vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Palais des Congrès et des Spectacles

Adresse : 1 avenue Charles Massot

Ville : 43750 Vals-près-le-Puy

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 19 19 19

Vals-près-le-Puy

Cœur , gala de danse de Studio Créa Danse

Palais des Congrès et des Spectacles 1 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Plongez dans un univers où la danse bat au rythme du cœur.
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Palais des Congrès et des Spectacles 1 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

Immerse yourself in a world where dance beats to the rhythm of the heart.

L’événement Cœur , gala de danse de Studio Créa Danse Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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