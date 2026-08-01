Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café Sous la mairie Fort-du-Plasne
mercredi 26 août 2026 · Sous la mairie · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café
Sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Placu-café accueille à nouveau Les Mains de Vale’M Coupes hommes & garçons .
Mercredi 26 août de 14h30 à 18h30.
Pensez à réserver auprès de Matthieu coiffeur à domicile au 06 59 95 68 45 / 06 17 19 43 38. .
Sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38 placu.cafe@yahoo.com
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English : Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café
L’événement Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX