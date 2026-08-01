Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café Sous la mairie Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café

Sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Placu-café accueille à nouveau Les Mains de Vale’M Coupes hommes & garçons .

Mercredi 26 août de 14h30 à 18h30.

Pensez à réserver auprès de Matthieu coiffeur à domicile au 06 59 95 68 45 / 06 17 19 43 38. .

Sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38 placu.cafe@yahoo.com

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English : Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café

L’événement Coiffeur Hommes & Garçons au Placu-café Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX