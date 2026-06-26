Coin lecture en plein air avec la Bibliothèque de Villejean Ferme de Quincé Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Coin lecture en plein air avec la Bibliothèque de Villejean Ferme de Quincé Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

La Bibliothèque de Villejean prend l’air ! Venez profiter d’un temps dédié à la lecture pour les petits comme pour les grands dans le jardin de la ferme de Quincé. Gratuit.

Le mercredi 22 juillet, de 14h à 17h, la bibliothèque de Villejean s’installe dans le jardin de la ferme de Quincé, dans le quartier Beauregard.

Un temps calme, une pause, pour prendre le temps de lire et d’écouter des histoires, à l’ombre des pommiers.

Gratuit et ouvert à tous, pour petits et grands.

infos pratiques :

La ferme de Quincé, lieu dit le haut-quincé, Rennes

accès possible à pied, à vélo, en trottinette, en fauteuil

en bus : C4 arrêt Dulac, 12 arrêt Mandela, 52 et 68 arrêt Robiquette

l’accès au chemin du haut quincé est interdit aux voitures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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animation@quince.bzh 07 69 57 96 79

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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