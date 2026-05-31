Coin Operated, Place Lazare Goujon, Villeurbanne

Coin Operated Samedi 20 juin, 22h00 Place Lazare Goujon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:40:00+02:00

Fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:40:00+02:00

Insérez votre menue monnaie et mettez-les en branle… Monté sur des chevaux mécaniques, l’excentrique duo de performeurs portugais Jonas&Lander enchaîne les numéros, aussi brillants qu’hilarants. Une pièce déjà ovationnée, du festival d’Avignon à la Biennale d’art contemporain de Lisbonne. On se rallie tous à leur panache !

Tout public

Place Lazare Goujon Place du Docteur Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Monté sur des chevaux mécaniques, l’excentrique duo de performeurs portugais Jonas&Lander enchaîne les numéros, aussi brillants qu’hilarants.

© Christophe Raynaud de Lage