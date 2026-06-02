Coin Operated, Place Lazare Goujon, Villeurbanne
Coin Operated, Place Lazare Goujon, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Coin Operated Dimanche 21 juin, 22h00 Place Lazare Goujon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:40:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:40:00+02:00
Insérez votre menue monnaie et mettez-les en branle… Monté sur des chevaux mécaniques, l’excentrique duo de performeurs portugais Jonas&Lander enchaîne les numéros, aussi brillants qu’hilarants. Une pièce déjà ovationnée, du festival d’Avignon à la Biennale d’art contemporain de Lisbonne. On se rallie tous à leur panache !
Tout public
Place Lazare Goujon Place du Docteur Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Monté sur des chevaux mécaniques, l’excentrique duo de performeurs portugais Jonas&Lander enchaîne les numéros, aussi brillants qu’hilarants.
© Christophe Raynaud de Lage
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