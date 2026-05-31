Les Vulves assassines, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Les Vulves assassines, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Les Vulves assassines Dimanche 21 juin, 22h15 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:25:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:25:00+02:00
Les Vulves assassines, c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique. Pour célébrer la sortie de leur nouvel album, les Vulves assassines font danser fort, chanter en cœur et réfléchir entre deux pogos…
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Les Vulves assassines, c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique.
© G Bernard
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