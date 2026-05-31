Le DéBAL, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Le DéBAL, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Le DéBAL Dimanche 21 juin, 22h00 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:59+02:00
Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:59+02:00
Concert fantomatique et déjanté par les musiciens de Générik Vapeur, compagnie historique des arts de la rue. Le DéBAL, c’est un grand déballage disco, une folle libération, un DJ set de tous les diables, une sortie de boîte décalée et des hymnes disco revisités qui font danser jusqu’au bout de la nuit !
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Concert fantomatique et déjanté par les musiciens de Générik Vapeur. Le DéBAL, c’est un grand déballage disco qui fait danser jusqu’au bout de la nuit !
©Topaz Rawdenoise
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