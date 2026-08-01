Informations pratiques

Osenbach

Col’attitude au col du Firstplan

Osenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Profitez à vélo du col du Firstplan sans véhicules motorisés. En cette période estivale, vous pourrez apprécier la fraîcheur d’une ascension à l’ombre avec un col accessible aussi bien pour les cyclo-sportifs que cyclo-loisirs.

Profitez à vélo du col du Firstplan sans véhicules motorisés depuis la sortie d’Osenbach jusqu’à l’intersection de la D40/D43 côté Soultzbach-les-Bains.

En cette période estivale, vous pourrez apprécier la fraîcheur d’une ascension à l’ombre avec un col accessible aussi bien pour les cyclosportifs que cyclo-loisirs.

Le vélociste Bike and Beer animera une buvette pour permettre aux participants de se rafraîchir et de profiter d’un moment de convivialité. 0 .

Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Enjoy cycling up the Firstplan Pass without any motor vehicles. This summer, you can enjoy the cool, shaded climb up this pass, which is accessible to both competitive and recreational cyclists alike.

L’événement Col’attitude au col du Firstplan Osenbach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach