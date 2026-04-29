Oberhaslach

Col’Attitude Col des Pandours

Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez la route qui mène au Col des Pandours à vélo avec ses lacets et points de vues et panoramas exceptionnels, la route est exclusivement réservée aux cyclistes.

Seul, entre amis ou en famille, venez relever le défi et gravir les cols Vosgiens en toute sécurité !

Redécouvrez le plaisir d’évoluer sur une route départementale en bon état, exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée à ceux qui souhaitent franchir le col à vélo, VTC ou vélo à assistance électrique ! Retrouvez le plaisir de bouger et de favoriser un mode de déplacement doux dans le calme et la sérénité de la forêt.

Depuis Oberhaslach, les participants entrent dans la légende des Géants du Nideck en empruntant la départementale 218 sur un trajet de 6 kilomètres, parsemés de lacets et points de vue vers le Rocher de Mutzig culminant à 1 010 mètres d’altitude, le Struthof et le château du Nideck. L’occasion de se lancer un défi sportif ou bien de profiter d’une balade familiale en toute sécurité pour ce parcours de difficulté 2/5*.

Au sommet à 661 mètres d’altitude, le Col des Pandours attend les sportifs pour une pause bien méritée !

Gratuit et sans inscription, l’accès à la cascade du Nideck reste possible en voiture.

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Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

Discover the road to the Col des Pandours by bike, with its twists and turns and exceptional views and panoramas. The road is reserved exclusively for cyclists.

L’événement Col’Attitude Col des Pandours Oberhaslach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig