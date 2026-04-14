Rando Yoga nature Au pays des légendes Oberhaslach
Rando Yoga nature Au pays des légendes Oberhaslach dimanche 14 juin 2026.
Oberhaslach
Rando Yoga nature Au pays des légendes
24 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Découverte sensorielle des sites secrets autour du Nideck . La balade sera entrecoupée de pauses yoga, d’animations nature et découvertes des légendes attachées à ce site exceptionnel. Animations assurées par Joëlle Meunier (yoga) et Jean Claude Rodriguez (nature).
Veuillez à vous munir de vêtements adaptés à a météo, de bonnes chaussures et d’eau. Le repas sera tiré du sac. 0 .
24 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org
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English :
L’événement Rando Yoga nature Au pays des légendes Oberhaslach a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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