Oberhaslach

Rando Yoga nature Au pays des légendes

24 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Découverte sensorielle des sites secrets autour du Nideck . La balade sera entrecoupée de pauses yoga, d’animations nature et découvertes des légendes attachées à ce site exceptionnel. Animations assurées par Joëlle Meunier (yoga) et Jean Claude Rodriguez (nature).

Veuillez à vous munir de vêtements adaptés à a météo, de bonnes chaussures et d’eau. Le repas sera tiré du sac. 0 .

24 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

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English :

L’événement Rando Yoga nature Au pays des légendes Oberhaslach a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig