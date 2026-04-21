Col’Attitude Col des Pandours Wangenbourg-Engenthal

Wangenbourg-Engenthal

Col’Attitude Col des Pandours

Col des Pandours Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Le temps d’une journée, la route menant au Col des Pandours sera exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée aux cyclistes qui souhaitent se challenger !

Un col pour deux montées !

Au départ du Camping les Huttes à Wangenbourg, d’un côté et le pied du Nideck depuis Oberhaslach.

Depuis Wangenbourg, une montée progressive de 7 à 12% avec de nombreux virages passe par le hameau du Wolfsthal, situé le plus au Sud de cette station de moyenne montagne.

Une belle forêt de Pins Sylvestre dits de race noble accompagne les cyclistes tout au long du parcours, dégageant un subtil parfum de résineux !

Distance 4 kilomètres

Difficulté 2/5

Dénivelé 219 m

Seul, entre amis ou en famille, sans inscription préalable, c’est le plaisir de l’effort qui sera au rendez-vous !

Défier les pentes et les virages du Massif des Vosges, relier les sommets et les vallées sans croiser ni voitures, ni motos, telle est la promesse faite aux cyclistes.

Il ne s’agit pas d’une course, mais d’une occasion de se lancer un défi personnel en toute sécurité.

En route pour le maillot à pois !

Col’Attitude un événement résolument slow et doux, pour (re)découvrir des territoires peu connus et pour gravir les routes sinueuses de la montagne au rythme de la nature. Une invitation à s’initier au slow tourisme et à prendre son temps pour observer faune et flore.

Gratuit et sans inscription. 0 .

Col des Pandours Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

For one day, the road leading to the Col des Pandours will be closed to motorized traffic and reserved for cyclists wishing to challenge themselves!

L’événement Col’Attitude Col des Pandours Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble