Wangenbourg-Engenthal

4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

4ème course des Diables Bleus 21 juin 2026

Depuis 2022 l’Amicale des Diables Bleus de la Région de Strasbourg organise avec le soutien de la Communauté Européenne d’Alsace, de la commune de Wangenbourg-Engenthal de son Amicale de Sapeurs Pompiers et du supermarché Leclerc de Wasselonne, la Course des Diables Bleus dans le Bas Rhin.

Cette épreuve sportive met en exergue les valeurs et l’esprit de camaraderie, de solidarité pour atteindre un but commun.

Elle permet dans le cadre de la Petite Suisse d’Alsace, de soutenir le devoir de mémoire, en se souvenant de l’appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle depuis Londres, ce dernier qui pendant la drôle de guerre a séjourné 9 mois de Septembre 1939 à Mai 1940 à Wangenbourg.

Horaires

6h accueil/petit déjeuner

8h départ en ligne

Barbecue à l’arrivée

La course

Dès 16 ans

23km

680m +

Sac à dos lesté de 4 à 8kg (selon catégorie)

Trace n°26893839 sur visorando

Lieu Wangenbourg-Engenthal

Tarif

Course sans repas Individuel 10€ Equipe de 3 30€

Course avec repas Individuel 35€ Equipe de 3 100€

Barbecue sans la course 25€ (gratuit -10ans)

Inscriptions envoyer par mail à BATH Yvan avant le 14/06/2026 à amicale304@bleujonquille.fr

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Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 04 28 24 amicale304@bleujonquille.fr

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English :

L’événement 4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble