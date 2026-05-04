4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal
4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal dimanche 21 juin 2026.
Wangenbourg-Engenthal
4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin
Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
4ème course des Diables Bleus 21 juin 2026
Depuis 2022 l’Amicale des Diables Bleus de la Région de Strasbourg organise avec le soutien de la Communauté Européenne d’Alsace, de la commune de Wangenbourg-Engenthal de son Amicale de Sapeurs Pompiers et du supermarché Leclerc de Wasselonne, la Course des Diables Bleus dans le Bas Rhin.
Cette épreuve sportive met en exergue les valeurs et l’esprit de camaraderie, de solidarité pour atteindre un but commun.
Elle permet dans le cadre de la Petite Suisse d’Alsace, de soutenir le devoir de mémoire, en se souvenant de l’appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle depuis Londres, ce dernier qui pendant la drôle de guerre a séjourné 9 mois de Septembre 1939 à Mai 1940 à Wangenbourg.
Horaires
6h accueil/petit déjeuner
8h départ en ligne
Barbecue à l’arrivée
La course
Dès 16 ans
23km
680m +
Sac à dos lesté de 4 à 8kg (selon catégorie)
Trace n°26893839 sur visorando
Lieu Wangenbourg-Engenthal
Tarif
Course sans repas Individuel 10€ Equipe de 3 30€
Course avec repas Individuel 35€ Equipe de 3 100€
Barbecue sans la course 25€ (gratuit -10ans)
Inscriptions envoyer par mail à BATH Yvan avant le 14/06/2026 à amicale304@bleujonquille.fr
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Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 04 28 24 amicale304@bleujonquille.fr
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English :
L’événement 4ème Course des Diables Bleus dans le Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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