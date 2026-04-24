Elsass’Bike Wangenbourg-Engenthal
Elsass’Bike Wangenbourg-Engenthal samedi 4 juillet 2026.
Wangenbourg-Engenthal
Elsass’Bike
Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
L’épreuve VTT marathon la plus exigeante du Nord Est de la France et aussi la plus fun ! Les parcours 110km et 130km VTT sont accessibles sur 2 jours pour pouvoir aborder ces distances à son rythme.
Ce sont aussi des randos VTT plus accessibles, de la Route, et du Gravel !
L’Elsass’Bike n’est pas chronométrée pour que vous puissiez mieux en profiter, loin d’une pression imposée par un temps.
Plus d’informations https://www.elsassbike.fr/ .
Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 info@elsassbike.fr
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English :
L’événement Elsass’Bike Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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