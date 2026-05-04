Sondernach

Col’Attitude Col du Petit Ballon

chemin du Querben Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La montée depuis Sondernach vers le Col du Petit Ballon sera à l’honneur une belle montée progressive en forêt qui offre de belles vues sur la Vallée de Munster et surtout un panorama fantastique au Col.

A l’initiative des structures Massif des Vosges et Alsace Destination Tourisme, cet événement permet aux cyclistes de gravir des cols en toute sécurité en fermant les montées vers certains Cols Vosgiens à la circulation automobile.

Pour la troisième année consécutive, le temps d’une ascension, la route vers le mythique Col du Petit Ballon vous appartient. Cette année, une nouvelle fois au départ de Sondernach, attaquez une montée régulière et progressive jusqu’au sommet du Col du Petit Ballon. Dans une ambiance conviviale, relevez ce défi sportif où chaque coup de pédale vous rapprochera d’un sommet bien mérité. Et au sommet, laissez-vous récompenser par la beauté des paysages ! Prêts à relever le défi ?

Départ au départ de Sondernach (chemin du Querben)

Distance 9,5 kilomètres

Dénivelé 534 m

Au sommet, faites valider votre ascension. Plus vous faites d’ascensions, plus vous avez de chances de remporter un des nombreux lots mis en jeu. 0 .

chemin du Querben Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

The ascent from Sondernach to the Col du Petit Ballon will be in the spotlight: a beautiful, gradual climb through the forest that offers fine views over the Vallée de Munster and, above all, a fantastic panorama at the Col.

L’événement Col’Attitude Col du Petit Ballon Sondernach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster